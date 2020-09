Final de semana será de calor extremo

Crédito: Divulgação

De acordo com o site Climatempo, o fim de semana será com temperaturas extremas. Tudo indica que será o final de semana mais quente do ano até agora, com vários recordes de calor no estado de São Paulo.

A baixa umidade relativa do ar também vai afetar os paulistas neste fim de semana.

O calor de 40°C vai ser sentido em diversas cidades do interior paulista.

Sexta-feira (11/09) até Segunda-feira (14/09)

O Tempo permanece estável no estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar seco. O sol predomina entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. Temperaturas elevadas e baixo índice de umidade do ar durante a tarde. (IPMET)

