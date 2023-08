Final de semana será de calor; chuva pode chegar na segunda-feira, diz previsão

Chuva -

Sexta-feira (11/08)

O Tempo fica estável em todas as regiões do estado de São Paulo, com predomínio de sol, com céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Temperaturas elevadas.

Sábado (12/08) e domingo (13/08)



Sábado com céu claro a poucas nuvens e sem chuva, na maior parte do dia, no estado de São Paulo. Contudo, a aproximação de uma nova frente fria pelo oceano, no decorrer da tarde, aumenta a nebulosidade e provoca chuvas isoladas, no sul e na faixa leste do estado, inclusive no domingo quando ela atinge o litoral paulista. Nas demais regiões, o Tempo segue sem mudanças, com poucas nuvens e sem chuva. Temperaturas elevadas.

Segunda-feira (14/08) e terça-feira (15/08)



Frente fria desloca-se do litoral de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, porém, a proximidade deste sistema, causa variação da nebulosidade e chuvas isoladas, principalmente na metade leste do estado paulista. Temperaturas com leve declínio.

IPMET

Leia Também