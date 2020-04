Final de semana será com céu ensolarado em São Carlos

Sábado (18/04) até Segunda-feira (20/04) Não haverá mudança significativa na condição do Tempo sobre o estado de São Paulo, que permanece estável com pouca nebulosidade e sem chuva, exceto no setor norte do estado onde haverá aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde, devido à formação de áreas de instabilidades no interior do continente.