Final de semana será com céu ensolarado e temperaturas amenas

Sexta-feira (03/04) Frente fria desloca-se pelo oceano, próximo ao litoral paulista, ocasionando aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas e trovoadas isoladas. No período da manhã, as chuvas terão intensidades de fracas a moderadas e estarão mais concentradas na metade leste do estado. No período da tarde, as chuvas serão de forte intensidades, acompanhadas por descargas elétricas, e ocorrer em qualquer região do estado de São Paulo. Temperaturas entram em declínio no final do período.