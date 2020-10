Final de semana promete ser de chuva; confira a previsão

Crédito: Pixabay

Sexta-feira (23/10)





O aquecimento diurno e a alta umidade do ar, favorecem a formação de nebulosidade e ocorrências de chuvas isoladas no setor norte do estado de São Paulo, principalmente a partir do período da tarde. O céu estará parcialmente nublado nas demais regiões, sem probabilidade de chuva.

Sábado (24/10)





Áreas de instabilidades serão intensificadas sobre o continente, aumentando a nebulosidade e as ocorrências de chuvas e trovoadas, sobre o estado de São Paulo.

Domingo (25/10)

A presença de um sistema de baixa pressão e o transporte de umidade da região amazônica e do Oceano Atlântico, favorecerão ocorrências de chuvas sobre todo o estado de São Paulo.

(IPMET)

