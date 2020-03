Final de semana promete ser de calor com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas

Ar seco mantém a condição de Tempo estável no estado de São Paulo, exceto, nas regiões norte e nordeste do estado onde há previsão de chuvas em pontos isolados a partir da tarde. Temperaturas estáveis.

Sexta-feira (13/03) a Domingo (15/03) Manhã com predomínio de sol e poucas nuvens no estado de São Paulo. A partir do período da tarde, ocorre o aumento da nebulosidade e a formação de chuvas isoladas, de curta duração. Temperaturas estáveis.