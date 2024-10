Finados: limpeza de túmulos está liberada até o dia 1º de novembro

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, comunica que nos cemitérios Nossa Senhora do Carmo, Santo Antônio de Pádua e de Santa Eudóxia, a limpeza de túmulos está liberada até o dia 1º de novembro. Já as reformas de sepulturas serão permitidas somente até o próximo dia 30 de outubro. Em caso de obras emergenciais o serviço será liberado.

No Dia de Finados, 2 de novembro, os cemitérios ficarão abertos das 6h às 18h. No Cemitério Nossa Senhora do Carmo, além do portão do velório, também estarão abertos os da avenida São Carlos, da avenida Santos Dumont, da rotatória da rua Santos Dumont, e da rua Abrão Simão. Nos demais dias, apenas o portão do Velório permanece aberto.

Como os cemitérios também são locais ideais para proliferação e dispersão do Aedes aegypti, é importante que os munícipes recolham o lixo e deposite nos latões instalados em vários setores e evite que a água parada nos vasos fixados sobre os túmulos, possam se transformar em criadouros da Dengue.

O Cemitério Nossa Senhora do Carmo possui 25 mil sepulturas, o Cemitério Santo Antônio de Pádua, localizado na Vila Prado, possui 2.000 sepulturas e o Cemitério de Santa Eudóxia, 1.000 sepulturas.

