Fim do mistério: João Vitor volta para casa

O mistério que envolvia o desaparecimento do jovem João Vitor Souza Ferreira, de 18 anos, chegou ao fim. Ele estava sumido desde a manhã da última sexta-feira, quando saiu de casa no bairro Santa Angelina. Familiares e amigos se mobilizaram através das redes sociais e com cartazes com o objetivo de tentar encontrá-lo.

Um comunicado postado por uma parente diz que João Vitor retornou para casa, mas não esclareceu os motivos do desaparecimento. “Venho informar com o coração aliviado e cheio de gratidão que o João Vitor de Souza Ferreira apareceu, voltou pra nós. Agora não é tempo de entender muitas coisas, somente de agradecer e cuidar um dos outros”.

Por fim, o texto faz um agradecimento a todos que contribuíram compartilhando as publicações e de alguma forma ajudaram a encontrar o rapaz.

