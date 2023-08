Filhote de mico leão machucado é resgatado pela Guarda Municipal

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O proprietário de uma estância, localizada no Tutoya do Vale, em São Carlos, realizou um ato de cidadania e preocupação com a fauna silvestre.

Na manhã desta quinta-feira, 31, ele teria encontrado em sua propriedade, um filhote de mico leão que estaria machucado.

Ao constatar o fato, solicitou a presença do Grupamento de Patrulhamento Rural e Ambiental da Guarda Municipal e os GMs Amanda e Bonelli foram até a propriedade e resgataram o animal que estava bastante debilitado e o entregaram à Polícia Ambiental de São Carlos para receber os devidos cuidados.

