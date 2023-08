Filha pede ajuda para transferir mãe da UPA Santa Felícia para hospital

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/redes sociais

A filha de Dalva Maria Santiago acionou o São Carlos Agora na noite desta quarta-feira (2) pedindo ajuda, pois a mãe se encontra na UPA do Santa Felícia devido a uma inflamação na vesícula.

Segundo Nayara Santiago Maia Francelin, a mãe está em jejum desde a tarde, inclusive já foi cadastrada no sistema de regulação de vagas do estado, chamado de CROSS, porém a transferência ainda não saiu. Ela teme que o quadro de saúde da mãe piore nas próximas horas, caso ela não seja transferida para um hospital com melhores condições.

“Minha mãe está uma semana passando mal. Estamos na UPA com dor, com a vesícula inflamada, com pedra indo para o pâncreas e a Santa Casa está recusando dizendo que não tem nada”, diz trecho de uma publicação que a jovem postou nas redes sociais.

O SCA já notificou a Santa Casa sobre a questão e aguarda um pronunciamento. Assim que tivermos uma resposta, essa notícia será atualizada.

Lembrando que o gerenciamento de vagas realizado pelo CROSS é realizado pelo governo do estado.

