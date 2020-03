Fila se forma em frente a atacadista em São Carlos

Primeiros clientes que chegaram ao atacadista - Crédito: Marco Lúcio

No primeiro dia do decreto baixado pelo prefeito Airton Garcia (PSL) onde obriga estabelecimentos comerciais a baixarem as portas devido a pandemia do coronavírus, para que não se forme aglomeração de pessoas e permitindo que hiper e supermercados, postos de combustíveis, farmácias, lotéricas, revenda de gás e água permaneçam abertas, muitas pessoas foram em busca de alimentos.

Já às 7h da manhã, em frente ao Tenda Atacado, uma fila de formou e segundo informações obtidas pelo São Carlos Agora junto a funcionários, serão permitidas a entrada de 200 clientes por vez.

À medida que eles forem saindo, novos consumidores serão liberados para a entrada e consequentemente fazer as compras.

A perspectiva é que, com o passar do dia, aumente a fila de pessoas em frente ao atacadão, uma vez que há indícios que consumidores estejam estocando alimentos devido a crise mundial de saúde que atinge todo o globo terrestre.

