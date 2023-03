Fiel Torcida São Carlos fará a Páscoa Solidária

Crédito: Divulgação

A Fiel Torcida São Carlos (FTSC) formada por membros da organizada do Corinthians, inicia mais uma Páscoa Solidária. O objetivo é presentear o máximo de crianças com a distribuição de coelhos de chocolate. Para isso, estão arrecadando doações para a compra dos coelhinhos.

Segundo o Liderança da Torcida (Marcel) a organizada conta hoje com uma equipe forte atuando em ações sociais e a campanha de Páscoa é desenvolvida há anos com o empenho de cada um de seus membros. Eles contam com meios financeiros próprios e algumas doações externas para que as ações ocorram.

Outras ações sociais desenvolvidas pela torcida nas comunidades carentes de São Carlos são, Natal Solidário, Dia das Crianças, arrecadação de ração para pets, doação de alimentos e vestimentas a pessoas em situação de rua e doação de agasalhos no inverno.

A entrega dos chocolates acontecerá no sábado, 8, no período da manhã, para as crianças do Antenor Garcia e outros bairros de São Carlos.

Para aqueles que desejam ajudar nas doações basta entrar em contato pelos fones (16) 99712 1008, 99149 1361 ou 98176 5760.

