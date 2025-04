Fiel São Carlos promove ação social e atende 600 crianças na Páscoa

Compartilhar no facebook

Crianças e adolescentes recebem ovos de chocolate durante ação social - Crédito: Divulgação

Um dia doce com muito chocolate e a muita solidariedade. Assim foi a Páscoa 2025, realizada sábado, 19, pela torcida organizada do Corinthians, a Fiel São Carlos que distribuiu caixas de bombons, saquinhos de chocolate e ovos de Páscoa nas comunidades do São Carlos 8 e Antenor Garcia.

A ação social teve o apoio de pessoas e empresas de São Carlos, que através de uma campanha realizada pela torcida, arrecadou caixas de bombons e ovos de chocolate. Foram mais de 600 crianças e adolescentes presenteados, tornando assim a Páscoa mais doce e feliz nestas comunidades.

