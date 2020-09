Fieis se preparam para o dia de São Nicolau e pedaços do bolo do padroeiro estarão à venda

Cada pedaço do bolo custará R$ 5,00 - Crédito: Divulgação

No dia 25 de setembro será comemorado o dia de São Nicolau de Flüe e entre as comemorações religiosas, a paróquia de São Carlos vai realizar a venda do bolo do padroeiro. A retirada acontecerá na sexta-feira, 25.

As vendas das adesões ocorrem na secretaria paroquial e na loja da “Bruder Klaus” anexa da paróquia.

Cada pedaço de bolo sai por R$ 5,00 reais. Para mais informações e encomendas, o interessado pode entrar em contato pelo WhatsApp: (16) 99991-7493.

MISSAS

No dia de São Nicolau de Flüe, haverá seis missas, em homenagem ao construtor da paz, prevista para às 6h,10h,12h,15h,18h, e 20h.

Vale ressaltar que somente 30% das dependências da igreja será disponibilizado, obedecendo aos protocolos de segurança criados por autoridades sanitárias em época de pandemia da Covid-19.

FIQUE LIGADO!

O que? Bolo do padroeiro

Quando? Dia 25 de setembro

Quanto? R$ 5,00

Como encomendar? WhatsApp: (16) 99991-7493

