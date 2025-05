Atlética da FGV será multada em R$ 20 mil após aluno soltar rojões no Milton Olaio

Compartilhar no facebook

Ginásio de esportes Milton Olaio Filho - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A atlética da Universidade Getúlio Vargas (FGV) será multada em R$ 20 mil pelo departamento de fiscalização da Prefeitura Municipal de São Carlos após um caso ocorrido na madrugada deste domingo (4), durante as finais dos jogos Economiadas, realizadas no Ginásio Milton Olaio Filho.

De acordo com informações apuradas, um aluno da instituição soltou rojões nas dependência do ginásio, desrespeitando um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) que proíbe expressamente o uso de fogos de artifício no Milton Olaio. O episódio aconteceu durante a comemoração da vitória da equipe da FGV, e o estampido de vários rojões foi ouvido em vários pontos da cidade.

O evento, que reuniu centenas de estudantes de diversas universidades nos últimos dias, movimentou significativamente a economia local, com ocupação hoteleira elevada e aumento na demanda de bares, restaurantes e transportes. No entanto, o ato isolado pode gerar sanções administrativas à instituição.

