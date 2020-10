Festival de Vinhos de Portugal do Jaú Serve Supermercado convida para descobrir muitos sabores

23 Out 2020 - 16h38

Crédito: Divulgação

Pois pois, a partir de hoje você vai descobrir um mundo de diferenças através dos sabores. De 23 de Outubro à 01 de novembro, em todas as lojas do Jaú Serve Supermercados, você vai se encantar com o Festival Vinhos de Portugal.

Em todas as adegas e seções de bebidas do Jaú Serve, você vai encontrar o Festival Vinhos de Portugal, que traz rótulos apreciados e indicados no mundo todo por enólogos, chefs renomados, restaurantes e especialistas.

São sabores de diversas região de Portugal, cada um trazendo as suas particularidades. E claro, muitos descontos pra você poder conhecer e degustar todas essas maravilhas.

Aproveite também e procure pelos selos Safra Mundo, eles indicam que essas bebidas passaram por uma curadoria especial, para que você possa levar para casa rótulos que vão te surpreender, em sabor, qualidade e preço!

Oras... se até a rainha da Inglaterra aprecia um bom Vinho do Porto nos brindes ao Rei, que tal embarcar conosco nesta incrível jornada e descobrir todos os sabores de Portugal? Os desbravadores dos mares, também possuem uma tradição quando se trata de Vinhos.

E então, preparados para conhecer Portugal?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também