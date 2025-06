Festa vai vender 12 mil pedaços do bolo de Santo Antônio

Santo Antônio: Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos; por isso ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua -

A Paróquia de Santo Antônio vai vender, nesta sexta-feira, 13 de junho, 12 mil pedaços do bolo no dia de comemoração do seu patrono. Este será um dos pontos altos da festa em comemoração ao primeiro dos santos juninos. A igreja de Santo Antônio fica na Avenida Sallum, Praça Padre Roque Pinto de Barros, no coração da Vila Prado, em São Carlos. O preço do bolo será de R$ 8 cada pedaço.



As festividades começam nesta terça-feira, 10 de junho, às 19h, com a abertura do Tríduo de Santo Antônio, com a missa celebrada pelo Padre Helder com o tema “Santo Antônio: modelo de Fé e de Oração”. Ele prossegue nesta quarta-feira, 11 de junho, também às 19jh, com a missa “Santo Antônio: Esperança e Eucaristia”. A missa “Santo Antônio: Caridade e dos Pobres”, que será celebrada pelo Padre Valmir, fecha o Tríduo na quinta-feira, 12 de junho.



No dia 13 de junho, sexta-feira, a programação religiosa começa às 7h, com missa comandada pelo Padre Aymoré com Benção do bolo e dos pães. Às 9h o Padre Renato Gonçalves comanda nova Missa com a Benção dos Pães. Às 11h, uma nova missa com Benção dos Pães será celebrada pelo Padre Marcio Coelho.



A programação de fé prossegue à tarde. Às 13h será a vez do padre Nilson de Paula comandar a missa com bênção dos pães. Às 15h, Padre Valdir reza a Missa com Benção dos Pães e Unção dos Enfermos. Às 17yh, será a vez da Missa com Benção dos Pães com o comando do Padre Vagner Peruchi. A última missa terá o comando do Padre Sérgio Leonel com Procissão e Benção dos Pães.



As festividades sociais de Santo Antônio começaram na semana retrasada com a tradicional Quermesse. Ela prossegue nestes dias 14 e 15 de junho (sábado e domingo), nos dias 21 e 22 de junho e nos dias 28 e 29 de junho (sábado e domingo), com barracas típicas, serviço de bar e prêmios.

