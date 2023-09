Festa para as crianças irá homenagear Dori Barbosa no Cruzeiro do Sul

Dori e a esposa Marlene: comerciante deixa um legado de amor ao próximo. Festa será homenagem póstuma - Crédito: Divulgação

Uma festa destinada para crianças carentes do Jardim Cruzeiro do Sul e Jardim Gonzaga com muita emoção, carinho e empatia. Sentimentos deixados através do legado do comerciante Dorivan Barbosa de Souza, 61 anos. O apenas Dori, como era conhecido. Ao lado da esposa Marlene Dias e do filho Reinaldo, por 11 anos realizou uma ação solidária destinada a crianças carentes. Sempre no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, na rua Nações Unidas.

Este ano, após pandemia, a festa seria realizada. Porém, uma doença fez com que Dori deixasse o plano terreno e no dia 28 de maio, vítima de uma pneumonia, ele deixou o plano terreno, virou uma estrelinha e com certeza irá festejar a data nos céus.

Mas a esposa Marlene e o filho Reinaldo, apoiados por parentes e amigos, optaram por deixar a memória e o legado de Dori vivos e irão realizar a Festa das Crianças que deverá atender aproximadamente 200 meninos e meninas daquela região. A informação foi passada pelo sobrinho Lucas Saconato, 26 anos. “É uma homenagem póstuma para o meu tio. E provavelmente iremos fazer todos os anos para que mantenha viva a memória e o sonho dele”, disse.

Em busca de parceiros

Em 2019, ano que antecedeu a pandemia da Covid-19 o São Carlos Agora auxiliou na campanha de Dori e divulgou sua ação social. Agora, em 2023, como homenagem póstuma a este cidadão que deixa como legado auxiliar o próximo, o portal volta a ser parceiro e conclamar pessoas e empresas no sentido de doar balas, pipocas, pirulitos, refrigerantes, doces em geral e brinquedos para que os familiares de Dori levem felicidade e alegria para crianças de famílias carentes.

Quem se interessar em ajudar, basta se dirigir a loja Comercial Dori (rua Nações Unidas, 240) e deixar o donativo. Ou então, entrar em contato com Marlene pelo fone 16 99783-6366 para saber como pode ajudar na confraternização e deixar vivo o legado de Dori Barbosa.

Leia Também