Festa Julina leva alegria e acolhimento ao setor de Nefrologia da Santa Casa

O clima de festa tomou conta da Santa Casa de São Carlos nesta quarta-feira (16) com a tradicional Festa Julina do setor de Nefrologia, promovida para os pacientes em tratamento e toda a equipe da unidade. Vestidos com trajes típicos, profissionais de saúde e pacientes celebraram juntos em um ambiente repleto de alegria, acolhimento e união.

A comemoração contou com comidas típicas juninas, cuidadosamente acompanhadas pela equipe de Nutrição da instituição, garantindo sabor e segurança alimentar para todos. A trilha sonora ficou por conta das músicas tradicionais de festa junina, e a animação tomou conta com bingo, brincadeiras e muita interação entre os participantes. “A festa é um momento de descontração e carinho. Nossos pacientes passam quatro horas em tratamento, três vezes por semana, e muitos vêm de outras cidades da região. Por isso, fazemos questão de proporcionar esse ambiente de acolhimento. Somos, de fato, uma família”, destaca Stefani Santos, coordenadora do setor de Nefrologia.

A ação integra as iniciativas de humanização promovidas pela Santa Casa, que busca oferecer, além do cuidado clínico, um ambiente mais leve e acolhedor para os pacientes em tratamento contínuo. “Ver o sorriso no rosto dos pacientes e da equipe reforça nosso compromisso com a humanização da saúde. A Nefrologia é um setor especial, onde o vínculo entre profissionais e pacientes se fortalece a cada sessão. Momentos como esse fazem toda a diferença”, afirma o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Junior.

