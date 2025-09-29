(16) 99963-6036
Festa em Louvor a Santa Teresinha tem programação religiosa e show de prêmios em São Carlos

29 Set 2025 - 14h29Por Da redação
Santa Teresinha do Menino Jesus - Crédito: divulgaçãoSanta Teresinha do Menino Jesus - Crédito: divulgação

A comunidade da Capela Santa Teresinha do Menino Jesus, em São Carlos, realiza entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro de 2025 a tradicional Festa em Louvor à padroeira, com uma programação que une fé, devoção e confraternização.

Programação Religiosa

O tríduo começou no domingo (28) com missa às 8h30 celebrada pelo Pe. Francisco Magnos, dos Arautos do Evangelho, além de celebração especial às 19h30.
Na segunda-feira (29), a celebração foi presidida pelo Pe. Everton Luchesi, do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Babilônia.
Na terça-feira (30), a missa será conduzida pelo Pe. Marcos Coró, da Paróquia São Sebastião de Araraquara.

O ponto alto acontece na quarta-feira (1º), Dia de Santa Teresinha, com programação especial:

  • 14h30 às 17h – entrega do tradicional bolo (adesões antecipadas).

  • 19h – procissão.

  • 19h30 – missa com o Pe. Jorge Nahra, pároco da Paróquia Santa Isabel.

Show de Prêmios

A festa prossegue no domingo (5), a partir das 14h, com o Show de Prêmios. A cartela especial custa R$ 10 e a rodada contará com premiações como:

  • Cartela Cheia: R$ 300,00

  • Cinquina Horizontal: R$ 50,00

  • Cinquina Vertical: R$ 50,00

  • 4 Cantos Surpresa

