Festa drive thru comemora aniversário surpresa de pequeno são-carlense

Pedro com os pais: aniversário drive thru e parabéns à distância - Crédito: Divulgação

Se a pandemia da Covid-19 traz preocupação devido a letalidade do vírus e o isolamento social faz com que as famílias responsáveis fiquem em casa, as datas especiais estão sendo lembradas de forma bem criativas em São Carlos.

Na tarde de sábado, 9, no Jardim Santa Felícia, uma gestante foi homenageada com uma charreata para anunciar a chegada da pequena Helena. No domingo, 10, Dia das Mães, uma carreata para levar alegria para o pequeno Pedro Celso, de apenas 8 anos, completados nesta segunda-feira, 11.

Um fato em comum entre ambos os eventos: realizados no estilo drive thru, para respeitar o isolamento, não expor os envolvidos a um possível perigo de contágio e para marcar uma data que ficará marcada eternamente na vida do pequeno são-carlense.

COMO FOI

Filho da professora Márcia Gradin Martinez e do advogado Álvaro Salvador Martinez Sobrinho, Pedro reside com a família na rua Major José Inácio, na Vila Nery. Às 16h, aproximadamente 15 veículos, com os amiguinhos e seus pais, com direito a cartazes de felicitações, muitas bexigas e buzinaço, uma marcante homenagem.

Em frente a casa do pequeno, uma decoração que lembrou o personagem infantil Sonic. “Contratamos duas profissionais e fizemos tudo na calçada, sem que o Pedro percebesse. Obedecemos o distanciamento e todos os protocolos de segurança. Um “parabéns a você” à distância e muito carinho”, disse Márcia.

A emocionada mamãe contou que os carros com os amiguinhos do filho passavam em fila única e cada um deixava uma lembrança. “Em troca eu dava um bolo em pote e uma cestinha com doce. Foi uma forma de marcar a data”, contou.

UM PLANO DE MÃE

Todos os anos Pedro tinha uma festinha para marcar o aniversário. Porém a pandemia da Covid-19 atrapalhou os planos. “Meu filho perguntava da festinha e estava triste. Cheguei a falar que iria fazer um bolo, mas ele queria mesmo era uma festinha”.

Então, há aproximadamente 15 dias ela teve a iniciativa da festa drive thru e colocou em prática. Pelo WhatsApp, em segredo, convidou os amiguinhos do seu filho, onde definiu a forma como seria, horário e orientação sobre os protocolos de segurança. “Cada família que confirmou teria apenas que tirar foto do carro com as bexigas e dos cartazes. Uma forma para deixar marcado o momento”, analisou.

BUZINAÇO DO BOLSONARO?

Inocente, ao ouvir o som de muitas buzinas se aproximando da casa, Pedro ficou surpreso e disse para sua madrinha se o barulho não seria o “buzinaço do Bolsonaro”. “Todo mundo caiu no riso. Apenas convidamos ele ir para a calçada, quando teve a surpresa. Ele amou o momento e me senti realizada”, disse Márcia.

Segundo a professora, uma lição generosa fica do aniversário do filho. “O momento é complicado, mas quem planeja nossa vida é Deus. E ficamos felizes pelos amigos que temos em qualquer circunstância. Famílias vieram fazer meu filho feliz. Uma atenção fraterna e uma lembrança que fica para nossa eternidade”, finalizou.

