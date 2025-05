Festa dos Padroeiros reúne milhares de pessoas em Santa Eudóxia; veja fotos

Crédito: Jhon Celebracion

Aconteceu domingo, 25, em Santa Eudóxia, distrito de São Carlos, o último dia da Festa dos Padroeiros, que iniciou-se na sexta-feira 23. O fim da festa religiosa, em louvor a São Sebastião e Santa Eudóxia, findou com a procissão dos cavaleiros, que no final receberam a benção do Padre Moralles e da irmã Fabíola.

Foram registrados mais de 150 cavalos, que se reuniram em frente da fazenda Santa Rita de Cássia e saíram em procissão pelas ruas do distrito até chegarem na Igreja de Santa Eudoxia, onde em uma rotatividade, aproximadamente 3 mil pessoas aguardavam ansiosos os cavaleiros e amazonas.

A festa contou com uma diversidade de barracas típicas, churrasco, almoço, leilão e muita música, com a presença de vários artistas locais e do Grupo de Voluntários Sertanejos do Bem.

Bira, locutor da cavalgada e membro dos Voluntários Sertanejo do Bem fez o leilão de gado, porcos e aves e com isso fez questão de parabenizar a todos os envolvidos e mostrou que estava ansioso. “Agradeço aos organizadores, principalmente ao Luiz Carlos Laureano pela confiança e sempre poder contar com os Voluntários Sertanejos do Bem e assim como eu, ter essa quantidade de pessoas contente e se divertindo, é muito gratificante", disse Bira

“Agradeço ao Prefeito Netto Donato, ao vice prefeito Roselei Françoso, ao Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michel Yabuk que enviou os agentes de trânsito para dar suporte no trânsito l, também a Guarda Municipal e a Polícia Militar em nome do comandante Alexandre César Cardeal que ajudaram na segurança e na ordem da festa e também ao ", agradeceu Bira. “Que Santa Eudóxia e São Sebastião nos proteja sempre", finalizou Bira.

Nos três dias de festa, não foram registrado nenhuma ocorrência com os participantes. Toda a renda foi revertida para a manutenção da Capela de São Sebastião e da igreja de Santa Eudóxia

