Festa do Torresmo promete agitar a Praça da XV

Noite do Torresmo promete aquecer a noite de sábado em São Carlos - Crédito: Divulgação

Com apoio do São Carlos Agora, acontece das 17h às 22h deste sábado, 31, a 1ª Festa do Torresmo da Praça da XV, que será realizada na Praça Christiano Altenfelder.

Consta do evento, pratos de muita tradição da culinária brasileira, como barracas típicas de torresmo, de outros tipos de alimentação e bebidas.

Consta ainda grupo de Catira de Santa Eudóxia, DJ Emerson Pavani e show ao vivo com Fábio Barros A entrada gratuita.

