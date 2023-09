Festa do padroeiro na São Nicolau terá show do Padre Fábio de Melo nesta sexta-feira (22)

Padre Fábio de Melo vai cantar e falar de amor, fé, esperança, amizade e paz - Crédito: Divulgação

A festa do Padroeiro São Nicolau vai agitar São Carlos e região. O evento que acontece na quadra da igreja, começa nesta sexta-feira, 22, com show do Padre Fábio de Melo, que vai cantar e falar de amor, fé, esperança, amizade e paz. Um show considerado de rara beleza, onde a palavra se mistura à canção.

Padre Fábio de Melo reúne clássicos e composições autorais que se tornaram sucessos ao longo de 25 anos de carreira musical.

No sábado, 23 tem Padre, Viola e Modão e Gabriel Dias que prometem colocar todo o público para dançar e cantar (entrada gratuita). Neste dia será sorteado um belíssimo fusca azul, ano 1968, completamente reformado e pronto para encantar os olhares de todos.

Espetinho, pastel, cachorro quente, porções, refrigerante, chope e outras delícias estarão entre os pratos servidos pela equipe da Paróquia.

No domingo, 24, acontece delicioso almoço com costela de chão, acompanhado de muita animação com Projeto Trio e Banda Roots.

Programa religioso

Até o dia 25 de setembro, acontece o Cerco de Jericó com programação diária e exposição do Santíssimo durante todo o dia. No dia do padroeiro, 25, haverá missas às 7h, 12h, 15h com unção dos enfermos e às 19h30 missa solene com encerramento do cerco, e venda do bolo durante todo o dia.

Padre Robson Caramano, convida a todos para este momento de festejos do Padroeiro São Nicolau: “A intenção, é proporcionar a toda a família, crianças, jovens, adultos e idosos, momentos de lazer e de celebração”.

Toda renda arrecadada será usada para manter a estrutura da Paróquia que, atualmente, auxilia mais de 100 famílias com cestas básicas e atende 101 crianças no projeto social "Anjo da Guarda”, “Instituto Corgem”, “Casa Bethânia”, além de realizar projetos de evangelização, como SOS Oração,

A paróquia São Nicolau, está localizada na rua Dr. Pedro Raimundo, nº 80 no Botafogo em São Carlos.

