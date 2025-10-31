(16) 99963-6036
sexta, 31 de outubro de 2025
SÃO CARLOS DO BORROMEU

Festa do Padroeiro começa neste sábado com várias atrações

Haverá festa na praça da Catedral de 1 a 4 de novembro e também nos dois fins de semana seguintes, 8 e 9 de novembro e 15 e 16 de novembro

31 Out 2025 - 16h04Por Marco Rogério Duarte
Começam neste sábado, 1º de novembro, as comemorações de São Carlos Borromeu, Santo Padroeiro de São Carlos. A programação religiosa, toda realizada na Catedral, no coração da cidade, inclui o Tríduo nos dias 1º, 2 e 3, às 18h30. No dia 4, dia de São Carlos, serão realizadas missas às 10h e às 18h30, celebradas pelo bispo Dom Luiz Carlos.

Haverá festa na Praça da Catedral de 1º a 4 de novembro e também nos dois fins de semana seguintes — 8 e 9 de novembro e 15 e 16 de novembro — sempre a partir das 19h, com barracas de pastel, cachorro-quente, lanches, espetinhos, doces, porções e bebidas.

De 1º a 4 de novembro será vendido o Bolo do Padroeiro São Carlos Borromeu. A opção será o bolo de pote nos sabores prestígio, brigadeiro, paçoca e leite ninho com morango, ao preço de R$ 10,00.

Os shows serão para todos os gostos, com músicas animadas e voltadas para a família, com apresentações de Zuriel Gomiero e Banda, Banda Hesed, Dígito 3, Doce Veneno, João Pedro e Zé Paulo, Santu e Moraes, João Carlos e Bruno e Nayara Amaral.

