(16) 99963-6036
sábado, 18 de outubro de 2025
Cidade

Festa do Milho tem programação suspensa neste sábado devido às chuvas

Secretaria de Cultura e Turismo informa que atividades serão retomadas no domingo, conforme condições climáticas

18 Out 2025 - 17h37Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Festa do Milho tem programação suspensa neste sábado devido às chuvas -

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo informou, por meio de comunicado oficial, que a programação da tradicional Festa do Milho, realizada na Praça dos XV, foi suspensa neste sábado (18/10) devido às fortes chuvas registradas na tarde de hoje.

Segundo a pasta, o mau tempo provocou danos estruturais no local do evento, incluindo a queda de tendas e barracas montadas para receber o público. Por motivos de segurança, a organização optou pelo cancelamento das atividades previstas para este sábado.

A programação será retomada neste domingo (19/10), a partir das 10h, caso as condições climáticas permitam. Estão previstas apresentações culturais e atrações gastronômicas ao longo do dia, com encerramento às 22h.

Entre os destaques do domingo, a dupla João Pedro e José Paulo se apresenta às 17h, seguida pela banda Vinil 78, que sobe ao palco na sequência.

 

Leia Também

Operação Moralização fiscaliza bares em São Carlos
Cidade12h11 - 18 Out 2025

Operação Moralização fiscaliza bares em São Carlos

Samu, Bombeiros e PM promovem ação educativa sobre segurança infantil na Praça da XV
Cidade10h29 - 18 Out 2025

Samu, Bombeiros e PM promovem ação educativa sobre segurança infantil na Praça da XV

São Carlos fica em 382&ordm; no ranking das cidades sustentáveis
Meio ambiente 08h31 - 18 Out 2025

São Carlos fica em 382º no ranking das cidades sustentáveis

Prefeitura realiza pagamento direto a 140 funcionários da WWS Services após acordo com sindicato
Cidade06h22 - 18 Out 2025

Prefeitura realiza pagamento direto a 140 funcionários da WWS Services após acordo com sindicato

Prefeitura realiza nova operação para fiscalizar bebidas adulteradas
Cidade06h17 - 18 Out 2025

Prefeitura realiza nova operação para fiscalizar bebidas adulteradas

Últimas Notícias