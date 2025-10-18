Festa do Milho tem programação suspensa neste sábado devido às chuvas

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo informou, por meio de comunicado oficial, que a programação da tradicional Festa do Milho, realizada na Praça dos XV, foi suspensa neste sábado (18/10) devido às fortes chuvas registradas na tarde de hoje.

Segundo a pasta, o mau tempo provocou danos estruturais no local do evento, incluindo a queda de tendas e barracas montadas para receber o público. Por motivos de segurança, a organização optou pelo cancelamento das atividades previstas para este sábado.

A programação será retomada neste domingo (19/10), a partir das 10h, caso as condições climáticas permitam. Estão previstas apresentações culturais e atrações gastronômicas ao longo do dia, com encerramento às 22h.

Entre os destaques do domingo, a dupla João Pedro e José Paulo se apresenta às 17h, seguida pela banda Vinil 78, que sobe ao palco na sequência.

