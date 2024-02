Festa do Milho da paróquia São João Paulo II agita o Jardim Embaré

Crédito: Divulgação

O final de semana foi de confraternização e de festividades no Jardim Embaré, com a realização da terceira edição da Festa do Milho, realizada pela paróquia São João Paulo II.

De acordo com os organizadores, o evento foi considerado um sucesso e surpreendeu a todos, pois durante os três dias passaram aproximadamente 3 mil pessoas pelo local. "A festa foi maravilhosa, surpreendeu até nós que somos paroquianos e vivemos aqui diariamente. Foi um sucesso total, recorde de público e muita alegria estampada nos rostos das pessoas”, disse o Padre Juliano.

A festa começou na sexta feira, 9, e contou com a dupla Cesar Santu & Alex Morais e banda.

No sábado,10, a festa começou as 14h30 com som ambiente e marchinhas de carnaval para as crianças. À noite, foi a vez da cantora Renata Árabe e banda iniciar os acordes e em seguida, foi a vez da dupla Letícia & Gabi, que são moradoras do bairro e paroquianas.

No domingo, 11, último dia, a festa contou com a dupla Marcos & Denis e as participações de Leandro, Pedro Vitor & Mariana, Odair, Rudy e Gustavo Valin.

A Festa do Milho contou com praça de alimentação, que teve ajuda de outras três paróquias, devido a proporção da festa.

A Paróquia anfitriã ficou responsável pelos pratos típicos derivados do milho como pamonha, cural, bolo, suco e milho verde cozido, espetinhos e bebidas. A Paróquia de Santa Luzia, ficou com a batata frita. A Nossa Senhora da Rosa Mística, ficou com o pastel e a de Santo Expedito, ficou responsável pelo cachorro quente.

A festa também teve uma novidade que foi o trenzinho para as crianças com a participação de diversos personagens como chaves, fofão, homem aranha e Mickey.

O padre Juliano agradeceu a presença de todos e destacou que o objetivo do evento foi valorizar o entretenimento entre as pessoas e proporcionar um momento de confraternização entre os moradores do bairro, além de atrair pessoas de outros bairros. A comunicação e apresentação da festa ficou a cargo do voluntário Ubirajara Teixeira, o Bira, que animou os três dias de festa, proporcionando um ambiente descontraído e alegre. "Fiquei feliz pelo convite que recebi do Padre Juliano para apresentar a festa. Gosto de ajudar as paróquias e me dedico ao máximo para que tudo saia perfeito e as pessoas se sintam felizes. A festa me surpreendeu pelo quantidade de pessoas que passaram por esses três dias, acredito que daqui uns anos, o Padre Juliano terá que procurar outro local para a realização do evento, pois aqui ficará pequeno", disse Bira.

