Festa do Milho da igreja São José será neste final de semana

Festa do Milho - Crédito: divulgação

Começa neste final a tradicional Festa do Milho da igreja São José. Serão 3 dias de festa (sexta, sábado e domingo) com comidas típicas, música boa e muita diversão. As missas serão as 18h e os shows a partir das 19h30h

Programação de Shows:

21/02 – Atos Henrique e Banda Doce Veneno

22/02 – João Carlos & Bruno

23/02 – Santu & Moraes

Além das apresentações musicais, a Festa do Milho contará com comidas típicas deliciosas e uma programação especial para toda a família.

A igreja fica lozalizada na rua Silvério Ignarra Sobrinho s/n. Informações podem ser adquiridas pelo contato: (16) 3368 6044

