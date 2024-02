Festa do Milho acontece neste final de semana na Paróquia São José

SIGA O SCA NO

Prepare-se para um fim de semana delicioso e beneficente na Festa do Milho da Paróquia São José. Nos dias 17 e 18 de fevereiro, a comunidade se reunirá para celebrar com muita música, comidas típicas e diversão para toda a família.

No sábado (17), a festa começa às 19h e terá um show ao vivo imperdível com os artistas Fabio Lopes, Alex Moraes e Cesar Santu. No domingo (18), a festa continua a partir das 11h.

Toda a renda da festa será revertida para as obras sociais da Igreja São José. Sua presença é muito importante para ajudar a comunidade!

Informações:

Data: 17 e 18 de fevereiro de 2024

Local: Igreja São José – Rua Silverio Ignarra Sobrinho, nº 670, Vila Monteiro

Telefone: (16) 3368-6044

