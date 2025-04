Festa do Clima muda o trânsito na região central

Compartilhar no facebook

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana comunica que neste sábado (26/04), a partir das 13h, e durante todo o domingo (27/04), o trânsito no trecho compreendido entre as ruas Episcopal e avenida São Carlos ficará interditado devido à realização da 56ª edição da Festa do Clima.



Durante os horários dos shows, sábado a partir das 21h e no domingo a partir das 17h, a avenida São Carlos, na altura da rua Geminiano Costa, poderá ser interditada, mediante avaliação da Secretaria de Mobilidade Urbana com relação a circulação de público no local.

