Festa do aniversário de 166 anos de São Carlos reuniu milhares de pessoas na Bruno Ruggiero

Crédito: Prefeitura Municipal

Foi um sucesso de público os shows que marcaram a programação do aniversário de 166 anos de São Carlos. A festa começou no sábado (04/11), no placo montado na avenida Bruno Ruggiero Filho, na região do bairro Santa Felícia, com o grande show da cantora Elba Ramalho que sacudiu o público com grandes sucessos da sua carreira e de ícones da música brasileira como Zé Ramalho e Dominguinhos. Antes de Elba Ramalho subir ao palco os artistas da terra esquentaram a festa. Gabi Milino trouxe os grandes sucessos da MPB e o DJ Jefferson Scratchy animou a turma.

Mais de 30 barracas com alimentação e bebidas atenderam ao público com muitas opções de cardápio. Desde o tradicional lanche de pernil, espetinhos, pasteis variados, hambúrguer gourmet, além de doces e sorvetes fizeram a alegria das famílias que lotaram o recinto.

No domingo (05/11) as comemorações começaram mais cedo. Logo às 16h o DJ Jefferson Scratch voltou ao palco, na sequência Lê Lopes, cantora de São Carlos, levantou o público com muito samba e pontualmente às 20h a cantora Leci Brandão subiu ao palco com Rappin Hood. Foram quase duas horas de show. Leci trouxe os grandes sucessos da sua carreira como Anjos da Guarda, Zé do Caroço, Fogueira de Uma Paixão, Perdoa, Supera, Isso é Fundo de Quintal, Negro Zumbi, A Terceira Idade, Eu só quero te Namorar, Deixa Pra Lá, entre outras músicas que cantou junto com Rappin Hood.

A segurança foi outra questão que chamou a atenção do público, com muitas equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar e controle de acesso, portanto nenhuma ocorrência foi registrada.

O secretário de Governo, Netto Donato, que na ocasião representou o prefeito Airton Garcia, agradeceu a presença do público e falou das obras e programas que administração vem realizando. “Realmente o são-carlense tem o que comemorar, o prefeito está atuando em todas as áreas como na saúde, na educação, nas obras contra enchentes, mas não esquece do lazer da população, porém sempre com muita responsabilidade”, avalia Netto

“Em locais e situações onde há grande concentração de pessoas é importante que a Prefeitura, através da sua força de segurança, faça esse trabalho de cuidado e cautela para que todos os participantes que fossem prestigiar os eventos se sentissem mais à vontade. E foi justamente o que fizemos”, finalizou Netto.

Para o secretário de Comunicação e presidente da Comissão de Eventos, Leandro Severo, o sucesso da festividade se deve aos esforços das várias secretarias e principalmente do Departamento de Artes e Cultura que foi fundamental para o êxito de toda a programação. Famílias inteiras vieram juntas prestigiar os eventos”, frisou Severo.

Valéria Mazzola, diretora de Cultura da Secretaria de Esportes e Cultura, lembrou que as comemorações continuam durante todo o mês de novembro. “Vamos ter Circuito Arena Especial, além da volta do tradicional Matsuri e do Aracy em Festa que ainda estamos definindo o dia”, confirmou a diretora.

Também participaram das festividades o vice-prefeito Edson Ferraz, os secretários de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, de Segurança Pública, Samir Gardini, de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus de Aquino, o secretário de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, o presidente da Prohab, Rodson Magno, de Cidadania e Assistência Social, Rodolfo Ernane, o vereador Elton Carvalho, além das equipes técnicas da Prefeitura.

Confira a programação do Circuito Arena e do Matsuri:

CIRCUITO ARENA

Local: Teatro De Arena “José Saffioti Filho”

12/11 – 18h - Apresentação das escolas de ballet de São Carlos

19/11 – 18h - Batalha de MC’s e apresentação de street dance

26/11 – Show com a Banda Vinil 78

13º SÃO CARLOS MATSURI

Local: Praça do Mercado Municipal

Sábado – 11/11 - 12h às 22h

12h – Abertura da praça de alimentação;

15h – Kendo (ASCK);

16h – Associação Agro-Cultural e Esportiva de Guatapará;

17h30 – Aikido;

18h15 – Todos Nós;

19h30 – Abertura oficial;

20h30 – Kaizen – Taiko Matsuri Dance – Bom Odori (ACENB);

Domingo – 12/11 - 12h às 20h

12h – Abertura da Praça de Alimentação;

14h – Cosplay;

15h15 – Kendo (ASCK);

16h15 – Bon Odori – Karaokê (ACENB);

17h15 – Luciene Sato;

18h15 – Matsuri Dance – Bon Odori (ACENB);

19h15 – Taiko Yukio Yamashita – Ribeirão Preto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também