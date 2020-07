“Festa do abandono” no Itamaraty: esgoto a céu aberto e lixo despejado em galeria de águas pluviais

Lixo é uma constante e tem causado incômodo aos moradores - Crédito: Marcos Escrivani

Um grave problema de saúde pública atinge vários moradores residentes na rua Rosa Maria Octaviane Neo, no Jardim Itamaraty, em São Carlos. Os reclamantes solicitaram a presença da reportagem do São Carlos Agora e pontuaram vários problemas. Paralelamente admitiram descaso por parte do Poder Público municipal nas últimas quatro administrações

Inicialmente, desde que o bairro foi criado, há mais de 20 anos, a rua continua sem asfalto. Paralelamente, neste período, criou-se um buraco (e consequente) erosão, após um serviço que não foi concluído pelo então prefeito Newton Lima Neto (PT), em sua primeira gestão (2001/2004), quando foi feita uma rede que coletava a água provenientes das enxurradas do Conjunto Residencial Maria Stella Fagá e que desemboca atrás de residências do Conjunto Residencial Astolpho Luiz do Prado. Neste local, carroceiros e moradores do bairro despejam todo tipo de lixo e entulho que são arrastados após a chuva para a cabeceira de um riacho que segue em direção a São Carlos e desemboca no Córrego Monjolinho.

Outro grave problema, mais recente, é com relação a rede de esgoto que rompeu e escorre a céu aberto e vai justamente para uma área de proteção ambiental onde há uma criação de cavalos, que também leva incômodo para os moradores.

“Nós não suportamos mais tantos problemas. Não temos asfalto há mais de duas décadas. Agora, o esgoto se rompe e somos obrigados a conviver com um mau cheiro insuportável há mais de um mês. Sem contar este lixão, onde ninguém toma uma providência. Se fosse concluída essa galeria de águas pluviais, talvez o lixo não fosse jogado e o meio ambiente não seria tão agredido”, disse um morador.

Segundo ele, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos já foi contatada, bem como o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), mas nenhum órgão tomou providências até a presente data.

“É difícil nossa situação. Sofremos há mais de 20 anos e neste período todos os prefeitos, sem exceção, bem como os vereadores, fizeram vistas grossas. Estamos abandonados”, lamentou o morador ao se referir às administrações que passaram e/ou passam por São Carlos, como Newton Lima Netto (duas administrações), Oswaldo Barba, Paulo Altomani e Airton Garcia.

SEM RESPOSTA

Na tarde de segunda-feira, 27, por volta das 14h, o SCA encaminhou à assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal as solicitações reivindicadas pelos moradores do Jardim Itamaraty. Porém, até o momento, o Poder Público não se posicionou sobre tais melhorias.

