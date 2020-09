Festa de São Miguel terá vários horários de missa e bolo do padroeiro

Crédito: Divulgação

A Igreja Católica Romana celebra nesta terça-feira, 29, a festa litúrgica dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Em São Carlos especificamente no Jardim Tangará a paróquia dedicada a São Miguel Arcanjo estará em festa. Para comemorar o padroeiro terá no dia uma intensa programação religiosa e festiva.

Na parte religiosa haverá ao longo do dia vários horários de missas. Às 6h missa que será presidida pelo padre José Luís Beltrame, pároco da paróquia São Benedito. Haverá missas também às 9h; 12h; 15h; 18h e às 19h30. Na missa das 15h o presidente da celebração é o bispo diocesano Dom Paulo Cezar Costa. A última missa do dia às 19h30 será solene e será presidida pelo pároco Padre Éverson Cristiano Andrade do Prado.

Para participar das missas presenciais neste dia é preciso agendar com antecedência ligando para número 3415-2589 ou no WhatsApp 9 93420619.

Na parte festiva às 7h haverá a benção do bolo do padroeiro com o padre Éverson. Serão cerca de 1,5 mil pedaços de bolo com dois recheios. Não precisa levar vasilhames. Ao longo do dia 29 de setembro será vendido também cachorro-quente, guaraná e água.

Para adquirir o bolo ou o cachorro-quente bem como refrigerante e água basta apenas comparecer das 7h às 17h e leve seu bolo de São Miguel.

A igreja fica na rua Antonio Gigliote, 285, no Jardim Tangará. Haverá também vendas de máscaras de São Miguel, velas e kits do padroeiro. O padre Éverson convida aos devotos a passar pela igreja durante o dia 29 e fazer suas orações. A Igreja estará aberta neste dia das 5h30 às 21h.

Toda a parte religiosa será transmitida ao vivo pela fan page da Paróquia São Miguel Arcanjo.

