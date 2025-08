Festa de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia acontece dia 15 de agosto

A tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, padroeira de São Carlos, será realizada no feriado municipal de 15 de agosto, no Santuário da Babilônia, localizado na zona rural da cidade. O evento religioso é um dos mais importantes do calendário católico local e conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

Como preparação para o grande dia, entre os dias 12 e 14 de agosto, será realizado um tríduo com missas campais, sempre às 20h. O santuário integra o Caminho da Fé e a Via Sacra Diocesana e atrai centenas de fiéis, especialmente na madrugada do dia 14 para o dia 15, quando peregrinos caminham os 15 km entre a Catedral de São Carlos e o santuário. O trajeto é sinalizado e conta com pontos de hidratação, banheiros, lixeiras, ambulância e apoio com alimentação.

Segundo a tradição, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, venerada no local, foi encontrada intacta após um incêndio, fato que fortaleceu ainda mais a fé popular. Durante o ano, o local também é destino de romarias e procissões.

A programação do dia 15 de agosto conta com 11 missas ao longo do dia, a primeira às 3h da madrugada e a última às 18h. A celebração das 9h será presidida pelo bispo diocesano Dom Luiz Carlos Dias. Além das missas, a festa oferece praça de alimentação, barracas com comidas típicas, artesanato e estacionamento para os visitantes.

Para facilitar o acesso dos fiéis, será disponibilizada uma linha especial de ônibus, gratuita, com saídas da Estação da Fepasa em direção ao santuário, operando das 3h50 às 19h. O itinerário inclui pontos na rua Santa Cruz, rua Dona Alexandrina, Avenida São Carlos, Praça Itália e Avenida Getúlio Vargas. A operação contará com pelo menos 15 veículos monitorados pelas equipes de mobilidade urbana.

Programação religiosa:

Tríduo preparatório:

12/08 – 19h30– Missa com Padre Everton Luchesi

13/08 – 19h30–– Missa com Padre Jonas Rafael, participação da comunidade e Banda Gerados pela Imaculada

14/08 – 19h30–– Missa das Bênçãos com Padre José Antônio, na Praça de Alimentação

Festa – 15/08:

Praça de alimentação funcionando desde o café da manhã

Missas nos seguintes horários: 3h, 4h30, 6h, 7h30, 9h (com Dom Luiz Carlos Dias), 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h30 e 18h.

