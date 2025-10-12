(16) 99963-6036
Festa da Padroeira do Brasil será celebrada neste domingo no Santuário da Babilônia

12 Out 2025 - 06h26Por Da redação
Caminho oficial da fé no município sai da Catedral até o Santuário de Aparecidinha da Babilônia - Caminho oficial da fé no município sai da Catedral até o Santuário de Aparecidinha da Babilônia -

 

O tradicional evento em homenagem a Nossa Senhora Aparecida será realizado neste domingo, 12 de outubro, no Santuário da Babilônia, em São Carlos (SP). A festividade, que atrai centenas de fiéis da cidade e da região, contará com uma programação especial ao longo de todo o final de semana.

Programação religiosa e atrações

O espaço estará aberto desde o sábado (11) para acolher peregrinos, com estrutura completa de acolhimento e segurança. No sábado, haverá missa às 19h.

No domingo, as atividades começam logo cedo, com missas às 6h e 8h, seguidas pelo terço cantado com as Comunidades Neocatecumenais. Às 9h30, ocorre a tradicional procissão com os andores, encerrando com a missa campal às 10h.

Durante todo o dia, o público poderá desfrutar da praça de alimentaçãoCostelaria Babilônialoja oficial do Santuárioplayground para as crianças, além de doces e outras atrações.

As missas da tarde serão celebradas às 14h e 16h.

Transporte gratuito

Para facilitar o acesso dos fiéis, haverá transporte saindo de São Carlos, com ponto de partida na antiga estação ferroviária, nos seguintes horários: 5h30, 9h30, 13h30 e 15h30. Os retornos do Santuário estão previstos para 9h, 12h, 15h e 18h.

