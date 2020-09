Festa da Família: O que tem em comum uma receita de bolo, a família e a escola?

Crédito: Divulgação

As irmãs e proprietárias de duas escolas de educação infantil de São Carlos, Marcela Pupin da Star Kids e Mônica Pupin, da Bambuluá, em constante preocupação com o dia a dia e destacando em suas metodologias de ensino, onde a importância em formar uma comunidade escolar, com a união entre família e escola sejam um propósito único, inovaram ao realizar uma atividade tradicional promovidas pelas instituições de ensino.

O objetivo principal é proporcionar sempre o melhor para os alunos, pais e professores, ainda mais nesse tempo de pandemia da Covid-19 onde todas as pessoas tiveram que se reinventar. Com isso as empresárias mostram que crescem juntas, com união, apoio, se ajudando e criando laços que fortalecem os dois lados e mostram que uma família unida sempre será mais forte.

Todos os anos, as escolas realizam nesta época do ano nas escolas, a Festa da Família, onde a equipe escolar e os familiares dos alunos se unem para um café da manhã e brincadeiras, tornando um dia muito especial.

Esse ano precisou ser um pouco diferente. Devido à pandemia, as atividades presenciais não puderam ser realizadas. Desta forma, as imãs prepararam com muito carinho um drive-thru, na frente das escolas, onde todos os protocolos de segurança foram respeitados e as crianças, famílias e escola puderam matar a saudade e comemorar um dia muito feliz.

A escola preparou uma cesta de amor, com uma travessa, colheres, avental, toquinhas, mistura de bolo, ovos, manteiga, onde cada família levou para casa os ingredientes para fazer um delicioso bolo e um lindo momento, realizando a receita juntos.

O principal objetivo a ser atingido é uma reflexão: comparando a família com uma receita de bolo, mostrando que os ingredientes separados são muito bons, mas quando se juntam não há nada comparável e algo novo e melhor acontece. A proposta da festa foi além de um drive thru, ampliar a união e um momento prazeroso familiar, podendo estar juntos para realizar o preparo desse bolo juntando os ingredientes, e assim que o processo do preparo fosse se concretizando, o cheirinho exalando pela casa representando o amor que ali vive. E ao sentarem todos à mesa para saborear o bolo onde todos os ingredientes estarão completos, juntos e misturados.

Assim como os ingredientes que precisam se juntar para formar o bolo, a família se juntando, se apoiando e se ajudando vai crescendo e se fortalecendo. E com a escola não é diferente a união família/escola são ingredientes que devem sempre se misturar e se juntar para a garantia do sucesso da Educação.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também