Festa da Babilônia deve movimentar R$ 1 milhão

Os eventos religiosos, culturais e sociais que envolvem as comemorações do Dia da Assunção de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia devem movimentar cerca de R$ 1 milhão, segundo avaliação do economista Sérgio Perussi.

“Do ponto de vista econômico, a Festa da Babilônia deve movimentar, em um cenário razoável, algo em torno de R$ 1 milhão, uma vez que o movimento de pessoas é estimado em 15 mil. Esse valor é obtido considerando-se um tíquete médio de despesas dos presentes em R$ 65,00 por pessoa nas várias barracas de gastronomia, entretenimento e artesanato que estarão presentes no evento. Nesse cálculo, as crianças também estão incluídas. Adicionalmente, deve-se considerar o movimento econômico gerado pela logística de montagem do evento, segurança, questões sanitárias, transporte e locomoção por conta própria dos visitantes”, explica.

Segundo ele, mesmo que o tíquete médio de gastos individuais dos visitantes seja um pouco menor, de R$ 50,00 por pessoa, os investimentos em infraestrutura e logística deverão fazer com que esse movimento de R$ 1 milhão seja atingido. Isso se soma ao valor imensurável de a festa proporcionar momentos de fé e entretenimento às pessoas.

A tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, padroeira de São Carlos, será realizada no feriado municipal de 15 de agosto, no Santuário da Babilônia, localizado na zona rural da cidade. O evento religioso é um dos mais importantes do calendário católico local e conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

O economista Sérgio Perussi: “O ticket médio de despesas dos presentes em R$ 65,00 reais por pessoa nas várias barracas de gastronomia, entretenimento e artesanato que estarão presente no evento”

TRÍDUO DE TERÇA A QUINTA – Como preparação, começa nesta terça-feira, 12 de agosto, e segue até quinta-feira, 14 de agosto, um tríduo com missas campais, sempre às 20h. O santuário integra o Caminho da Fé e a Via Sacra Diocesana e atrai centenas de fiéis, especialmente na madrugada do dia 14 para o dia 15, quando peregrinos caminham os 15 km entre a Catedral de São Carlos e o santuário. O trajeto é sinalizado e conta com pontos de hidratação, banheiros, lixeiras, ambulância e apoio com alimentação.

Segundo a tradição, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, venerada no local, foi encontrada intacta após um incêndio, fato que fortaleceu ainda mais a fé popular. Durante o ano, o local também é destino de romarias e procissões.

A programação do dia 15 de agosto contará com 11 missas ao longo do dia, a primeira às 3h da madrugada e a última às 18h. A celebração das 9h será presidida pelo bispo diocesano Dom Luiz Carlos Dias. Além das missas, a festa oferecerá praça de alimentação, barracas com comidas típicas, artesanato e estacionamento para os visitantes.

Para facilitar o acesso dos fiéis, será disponibilizada uma linha especial de ônibus, gratuita, com saídas da Estação da Fepasa em direção ao santuário, operando das 3h50 às 19h. O itinerário incluirá pontos na Rua Santa Cruz, Rua Dona Alexandrina, Avenida São Carlos, Praça Itália e Avenida Getúlio Vargas. A operação contará com pelo menos 15 veículos monitorados pelas equipes de mobilidade urbana.

Programação religiosa:

Tríduo preparatório:

12/08 – 19h30 – Missa com Padre Everton Luchesi

13/08 – 19h30 – Missa com Padre Jonas Rafael, participação da comunidade e Banda Gerados pela Imaculada

14/08 – 19h30 – Missa das Bênçãos com Padre José Antônio, na Praça de Alimentação

Festa – 15/08:

Praça de alimentação funcionando desde o café da manhã

Missas nos seguintes horários: 3h, 4h30, 6h, 7h30, 9h (com Dom Luiz Carlos Dias), 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h30 e 18h

