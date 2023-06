Fesc vai abrir inscrições para cursos do 2º semestre a partir do dia 3 de julho

Fesc São Carlos - Crédito: divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) informa as matrículas para os cursos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI), da Universidade Aberta do Trabalhador (UNIT), do Programa de Inclusão Digital (PID) e do Centro Esportivo e Cultural, poderão ser realizadas de 03 a 14 de julho. Quem quiser solicitar bolsa de estudo também deve manifestar interesse neste mesmo prazo. Para ser bolsista é necessário estar inscrito em programa de transferência de renda do Governo Federal.

Pela UNIT serão oferecidos cursos de Técnicas de Patchwork, Corte e Costura Doméstica, Confecção de Flores e Frutas de Tecido. O valor da mensalidade é de R$ 70,00 para qualquer um dos cursos.

Pela UATI e pelo Centro Esportivo estarão abertas as matrículas para as vagas remanescentes dos cursos nas áreas de Atividades Físicas, Artes, Cidadania e Cultura, Memória e Música e Teatro. O valor da mensalidade para esses cursos é de R$ 50,00, sendo que por esse valor o aluno terá o direito de se matricular em um ou mais cursos. Para fazer hidroginástica ou natação no Centro Esportivo o aluno vai pagar R$ 105,00 mensalmente.

Já pelo PID serão oferecidas vagas para os cursos de Introdução ao Design Gráfico e Edição de Vídeos, Office para Trabalho, Tecnologias para a melhor idade (Windows, Word e Internet), Office para Trabalho, Plataforma de Design Canva, Tecnologias para a melhor idade (Windows, Word e Internet), Smartphone (Android) para Maturidade, Smartphone (Android) e SmartTV (TV inteligente), Smartphone (Android) para Maturidade, Excel para a Maturidade, Smartphone Iniciante (Android) para Melhor Idade, Office para Trabalho Smartphone Intermediário (Android) para Melhor Idade, Informática para adolescentes, Desenvolvendo ambiente de redes (Windows Server), Hardware - Montagem e Configuração de Computadores, Informática com Robótica, Criação e Automação. O valor da mensalidade para qualquer uma das capacitações é de R$ 60,00.

A grande novidade desse semestre fica por conta dos cursos de línguas, como Inglês Iniciante e Intermediário e Italiano Iniciante e Intermediário. A mensalidade é de R$ 105,00.

Para efetivar a matrícula é preciso apresentar os documentos pessoais como CPF, RG, comprovante de endereço e para as atividades físicas, o atestado médico.

O diretor presidente da FESC, Eduardo Cotrim, lembrou que no início deste ano 2.400 pessoas se matricularam, um recorde em toda a história da Fundação. “A FESC está de portas abertas para receber as matrículas dos alunos para a variedade de cursos que estão sendo oferecidos no segundo semestre deste ano, cumprindo o papel de formação na área educacional sem esquecer da vida cotidiana e cultural dos seus alunos”, disse Cotrim.

As matrículas poderão ser feitas presencialmente ou pelo site da Fundação no site www.fesc.com.br/matriculas.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3362-0580 (WhatsApp) Unidade da Vila Nery e (16) 3375-3285 Unidade da Vila Prado.

