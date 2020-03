FESC suspende aulas de todos os programas educacionais

Crédito: Divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), seguindo recomendações do Ministério da Saúde, Governo do Estado de São Paulo e o Decreto Municipal nº 115 de 13 de março de 2020, informa que a partir desta terça-feira (17/03) as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Essa suspensão inclui todos os programas educacionais: UATI (Universidade Aberta da Terceira Idade); UNIT (Universidade Aberta do Trabalhador); PID (Programa de Inclusão Digital) e EMG (Escola Municipal de Governo).

A decisão inclui as parcerias externas com as secretarias municipais de Infância e Juventude e de Cidadania e Assistência Social, porém o Campus I da FESC, na Vila Nery, também conhecido como Campo do Rui, continuará aberto à comunidade já que no local funciona a pista de caminhada, academia ao ar livre, academia de calistenia e parquinhos infantis.

A Biblioteca FESC ficará fechada por trinta dias e o atendimento ao público será feito, preferencialmente, por telefone e e-mail. As salas, auditório e piscina também não poderão ser utilizadas nesse período.

