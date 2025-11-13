FESC sedia finais de E-sports da TUSCA 2025 neste sábado

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) recebe, neste sábado (15), as finais do Campeonato de E-sports da Taça Universitária de São Carlos (TUSCA) 2025. As partidas de League of Legends, Valorant e EA FC 25 serão realizadas no Campus 1 – Vila Nery, na Estação Gamer, espaço dedicado ao universo dos jogos eletrônicos, equipado para oferecer tecnologia de ponta a atletas e espectadores.

Esta é a primeira vez que as finais dos E-sports da TUSCA acontecem na FESC. O evento, promovido pelas Associações Atléticas da USP e da UFSCar, consolida a aproximação entre a instituição e o cenário gamer, ampliando o alcance da tradicional competição universitária para além das modalidades esportivas convencionais.

As disputas começam às 6h30 e seguem até 22h, reunindo estudantes, competidores e admiradores dos esportes eletrônicos de toda a região. A expectativa é que a Estação Gamer se transforme em um ponto permanente de encontro para experiências digitais, inovação e integração entre jovens.

Para o presidente da FESC, Eduardo Cotrim, o evento reforça o papel da Fundação no desenvolvimento educacional e cultural da cidade.“A FESC tem buscado se reinventar como espaço de aprendizado e convivência. Ao sediar as finais da TUSCA, mostramos que a educação também dialoga com a cultura digital e com os interesses da juventude. É uma oportunidade de integrar tradição acadêmica e inovação tecnológica em nossa cidade”, afirmou.

A entrada é gratuita, e o público poderá acompanhar todas as partidas ao longo do dia.

