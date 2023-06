FESC realizou atividades físicas e culturais com alunos do curso de Gerontologia

No último dia (31/05), no evento comemorativo aos aniversários dos alunos, organizado pela Divisão Pedagógica da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI), ocorreu uma integração dos estudantes da Fundação e os do curso de gerontologia da UFSCar.

Foram realizadas diversas dinâmicas conjuntas com atividades físicas e culturais ministradas pelos educadores da UATI, permitindo a interação entre as gerações.

Vale lembrar que o Brasil é um país que envelhece rapidamente. Hoje, são mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos que devem ser vistos, sob a perspectiva de direitos, sendo fundamental o desenvolvimento de ações sócio educativas, criação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas para esse segmento já que, as pessoas idosas merecem viver com qualidade de vida em todos os aspectos de sua existência: saúde, educação, segurança, lazer, participação social e, principalmente, dignidade.

O diretor presidente da FESC, Eduardo Cotrim, lembrou que há mais de uma década a Universidade Aberta da Terceira Idade, programa da FESC que tem parceria com o curso de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, analisa e estuda o envelhecimento saudável das pessoas idosas.

Leia Também