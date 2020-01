FESC está com matrículas abertas para diversos cursos em 2020

Natação é uma das atividades oferecida - Crédito: Divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) comunica que as inscrições para os cursos do Programa de Inclusão Digital (PID), da Universidade Aberta do Trabalhador (UNIT) e da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI) estão abertas. São mais de 900 vagas disponíveis e as matrículas poderão ser feitas até o dia 6 de fevereiro.

As inscrições para qualquer um dos cursos devem ser realizadas na FESC da Vila Nery, na rua São Sebastião, 2.828, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. No ato da matrícula é necessário apresentar CPF, RG, comprovante de endereço e atestado médico para o caso de atividade física. Para se inscrever na hidroginástica é necessário ter no mínimo 18 anos.

Segundo o diretor presidente da FESC, Fernando Carvalho, as bolsas de estudos também podem ser solicitadas até o dia 6 de fevereiro. “Os valores das mensalidades dependem do curso, podendo variar entre R$ 26,00 e R$ 90,00, mas temos as bolsas para quem não pode pagar”, ressalta Carvalho.

Confira os cursos, oficinas e atividades que a FESC está oferecendo: Atividades Físicas Moderadas, Atividades Físicas Orientadas, Atividades Físicas Preventivas, Auxiliar Administrativo com Ênfase em Contabilidade, Bocha, Cérebro Ativo e Saudável, Cidadania e Direito do Idoso, Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa, Conversação Avançada em Espanhol, Corpo e Dança I, Corpo e Dança II, Corte e Costura Aperfeiçoamento, Costura Artística - Técnicas de Bonecas à Máquina 1, Costura Artística - Técnicas de Bonecas à Máquina 2, Costura Industrial Intermediária, Dança Livre, Desenho e Pintura, Empreendedorismo na 3ª Idade, Envelhecimento Saudável, Espanhol Módulo 1 e 2, Espanhol Módulo 3 e 4, Espanhol para o Trabalho - Módulo I, Espanhol para o Trabalho - Módulo II, Exercitando a memória, Feltro Fácil – Bonecas, Feltro Fácil - Bonecas - Módulo Avançado, Grupo de Literatura e Comunicação, Grupo de Teatro, Hardware, Hidroginástica, Hidroginástica, Identificando as Plantas da Vovó I, Leitura e Interpretação de Textos, Língua Espanhola – Intermediário, Língua Espanhola Básica, Mídias sociais e Internet para a melhor idade, Música e Memória, Música na vitrola: da era do rádio aos festivais, Notação Musical: XILOFONES, O Poder da Mente/Meditação e Relaxamento, Encantos de Corpo e Alma, Ritmos Brasileiros, Roda de Samba, Smartphone (Android), Teclado II – Iniciados, Técnicas para Redução de Ansiedade, Tecnologias para a melhor idade (Windows, Word e Internet), Tertúlia Literária em Espanhol, Violão I – Iniciantes, Violão II – Iniciados e Yoga.

Os horários dos cursos podem ser vistos no site da Fundação, no www.fesc.com.br. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3372-1325 ou 3372-1308.

