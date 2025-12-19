FESC divulga programação completa de cursos para 2026

Natação FESC - Crédito: divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) divulgou a programação completa de cursos para o ano de 2026. As atividades já estão disponíveis para consulta no site oficial e nas redes sociais da instituição e contemplam uma ampla variedade de áreas do conhecimento, voltadas a diferentes públicos e faixas etárias.

A programação reúne cursos oferecidos pela Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI), Universidade Aberta do Trabalhador (UNIT), Programa de Inclusão Digital (PID), Centro Esportivo Cultural (CEC) e Escola Municipal de Governo (EMG), reforçando o papel da FESC como referência em educação continuada no município.

Entre as opções disponíveis estão práticas esportivas, como hidroginástica, natação e pilates, além de cursos de idiomas, música, artesanato, inclusão digital e atividades voltadas à saúde e ao bem-estar. As mensalidades variam conforme a modalidade, com valores a partir de R$ 40,00. Os cursos aquáticos têm preços a partir de R$ 65,00, enquanto o pilates custa R$ 178,00, com valor reduzido de R$ 130,00 para pessoas acima de 60 anos. Já os cursos de línguas estrangeiras têm mensalidade de R$ 130,00.

O período de matrículas será de 6 a 30 de janeiro de 2026, com atendimento presencial nos dois campi da FESC. O Campus I, localizado na Vila Nery, fica na Rua São Sebastião, 2828, com os telefones (16) 3362-0580, 3362-0581 e 3362-0582. O Campus II, na Vila Prado, está situado na Rua Itália, 756, telefone (16) 3375-3285.

Mais informações e o acesso à programação completa podem ser obtidos nos sites www.fesc.com.br e fesc.app.br/vagas.

O presidente da FESC, Eduardo Cotrim, destacou a importância da programação para o fortalecimento da educação no município. “Nosso objetivo é oferecer cursos acessíveis e de qualidade, que atendam às necessidades da comunidade e promovam inclusão, conhecimento e bem-estar. A programação de 2026 foi pensada para ampliar oportunidades e reafirmar o papel da FESC como referência em educação continuada”, afirmou.

