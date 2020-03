FESC da Vila Nery ficará fechada até segunda-feira, dia 16 de março

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) comunica que em virtude de um teste de vazão que será realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), o campus I, na Vila Nery, conhecido como Campo do Rui, ficará fechada até a próxima segunda-feira, 16 de março.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos - SAAE - comunica que nos dias 14, 15 e 16 de março estará realizando o teste de vazão do poço tubular profundo que está sendo construído no Centro de Produção do Rui Barbosa, localizado na esquina das ruas São Sebastião com a Marcolino Lopes Barreto.

Este teste consiste no bombeamento de água por um período ininterrupto de 36 horas e tem o objetivo de definir a vazão, os níveis estático e dinâmico do aquífero e outros parâmetros técnicos que são necessários conhecer, antes do início da operação do referido poço.

O volume de água bruta bombeado será considerável e lançado na via pública. Para segurança da população as ruas no entorno serão interditadas. Como existirá uma lâmina de água sobre a superfície das ruas, o SAAE solicita que os pedestres e motoristas tenham especial atenção para evitar acidentes.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o serviço de atendimento do SAAE através do número 0800-111-064. A ligação é gratuita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também