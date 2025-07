FESC abre matrículas de cursos para o segundo semestre

Cursos oferecidos na Fesc -

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) está com matrículas abertas para os cursos do segundo semestre de 2025. A programação inclui aulas nas áreas de tecnologia, informática e desenvolvimento pessoal. As inscrições seguem até o dia 25 de julho.

Entre os cursos disponíveis estão: construindo artes digitais no Canva; inteligência artificial generativa: ferramentas para simplificar seu cotidiano; Office para o trabalho (Word, Excel e PowerPoint); smartphone (Android) e SmartTV; Excel (básico ao intermediário); hardware – montagem e configuração de computadores mais desenvolvimento de ambiente de redes (Windows Server); e robótica, criação e automação.



Para realizar a matrícula, o interessado deve comparecer a um dos campi da FESC, levando CPF, RG e comprovante de endereço. O Campus 1 está localizado na Rua São Sebastião, 2.828 – Vila Nery, com contato pelo telefone (16) 3362-0580. O Campus 2 fica na Rua Itália, 756 – Vila Prado, e o telefone é (16) 3375-3285. Informações completas estão disponíveis no site www.fesc.com.br. Os valores das mensalidades variam entre R$ 56,00 e R$ 78,00.

Leia Também