(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Cidade

Fesc abre inscrições para o curso de maquiagem

11 Ago 2025 - 18h08Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mulher sendo maquiada - Crédito: Pixabay Mulher sendo maquiada - Crédito: Pixabay

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) está com inscrições abertas para o curso “Maquiagem na Prática”, voltado a pessoas com noções básicas que desejam aprimorar técnicas, seja para uso pessoal com mais segurança e autonomia ou como porta de entrada no mercado da beleza.
O conteúdo inclui preparação de pele com acabamento e durabilidade, técnicas de contorno, iluminação e correção facial, realce de olhos e sobrancelhas, maquiagem para o dia a dia e para eventos, aplicação de cílios postiços, harmonização de cores, tendências e estilos variados, além de cuidados com a pele e higienização de materiais. Também serão abordadas dicas iniciais para atendimento e postura profissional.
As aulas serão realizadas às terças-feiras, das 18h às 22h, no Campus 2 da FESC (Rua Itália, 756 – Vila Prado), com início em 19 de agosto. É necessário ter no mínimo 16 anos e conhecimentos básicos de maquiagem. Os participantes devem levar espelho de mesa para automaquiagem.

As matrículas podem ser feitas nos dois campi:

Campus 1 – Vila Nery: Rua São Sebastião, 2.828. Telefones: (16) 3362-0580 / 3362-0581 / 3362-0582;

Campus 2 – Vila Prado: Rua Itália, 756. Telefone: (16) 3375-3285.

Leia Também

São Carlos recebe mais de R$ 128 milhões de ICMS no primeiro semestre de 2025
Receita 18h19 - 11 Ago 2025

São Carlos recebe mais de R$ 128 milhões de ICMS no primeiro semestre de 2025

Trânsito de São Carlos registra 273 acidentes em 2025
Problemas urbanos 15h19 - 11 Ago 2025

Trânsito de São Carlos registra 273 acidentes em 2025

Moradora encontra escorpião dentro de casa e alerta vizinhos no São Carlos VIII
Cidade12h05 - 11 Ago 2025

Moradora encontra escorpião dentro de casa e alerta vizinhos no São Carlos VIII

Carroça e charretes: 93% da população é contra esse meio de transporte em São Carlos
Segundo consulta pública 12h02 - 11 Ago 2025

Carroça e charretes: 93% da população é contra esse meio de transporte em São Carlos

Empresas que se destacam no ICMS podem ter isenção de até 100% do IPTU
Benefício fiscal 11h10 - 10 Ago 2025

Empresas que se destacam no ICMS podem ter isenção de até 100% do IPTU

Últimas Notícias