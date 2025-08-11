Fesc abre inscrições para o curso de maquiagem

Mulher sendo maquiada - Crédito: Pixabay

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) está com inscrições abertas para o curso “Maquiagem na Prática”, voltado a pessoas com noções básicas que desejam aprimorar técnicas, seja para uso pessoal com mais segurança e autonomia ou como porta de entrada no mercado da beleza.

O conteúdo inclui preparação de pele com acabamento e durabilidade, técnicas de contorno, iluminação e correção facial, realce de olhos e sobrancelhas, maquiagem para o dia a dia e para eventos, aplicação de cílios postiços, harmonização de cores, tendências e estilos variados, além de cuidados com a pele e higienização de materiais. Também serão abordadas dicas iniciais para atendimento e postura profissional.

As aulas serão realizadas às terças-feiras, das 18h às 22h, no Campus 2 da FESC (Rua Itália, 756 – Vila Prado), com início em 19 de agosto. É necessário ter no mínimo 16 anos e conhecimentos básicos de maquiagem. Os participantes devem levar espelho de mesa para automaquiagem.

As matrículas podem ser feitas nos dois campi:

Campus 1 – Vila Nery: Rua São Sebastião, 2.828. Telefones: (16) 3362-0580 / 3362-0581 / 3362-0582;

Campus 2 – Vila Prado: Rua Itália, 756. Telefone: (16) 3375-3285.

Leia Também