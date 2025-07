Fesc abre inscrições para curso gratuito de Recreador

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), em parceria com a Prefeitura Municipal e o SENAC, está com matrículas abertas para o curso gratuito de Recreador. A capacitação é voltada a jovens e adultos interessados em atuar em espaços de lazer, recreação e convivência social.

Com carga horária total de 160 horas, o curso será oferecido no Campus 2 da FESC, na Vila Prado (Rua Itália, 756), às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h, com início previsto para 18 de agosto de 2025 e término em 21 de janeiro de 2026. O conteúdo abrange desde a elaboração de atividades recreativas e ludopedagógicas até noções de segurança e primeiros socorros.

A formação é indicada tanto para quem busca inserção no mercado de trabalho quanto para profissionais das áreas de educação, cultura ou lazer que desejam se aperfeiçoar. Entre os temas abordados estão a preparação de ambientes, escolha de materiais e equipamentos, recepção de públicos diversos e a adaptação das atividades aos espaços e perfis dos participantes.

As inscrições já podem ser feitas presencialmente no Campus 1 da FESC (Rua São Sebastião, 2.828 – Vila Nery). Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, ensino fundamental II completo e renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. As turmas contarão com 20 a 30 vagas.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3362-0580 / 3362-0581 / 3362-0582 (Campus 1) ou no (16) 3375-3285 no Campus 2.

