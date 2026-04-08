FESC abre inscrições para curso gratuito de Programação em Python

programação - Crédito: Freepik

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), em parceria com o SENAI, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Programação Básica em Python. A iniciativa é voltada para pessoas interessadas em dar os primeiros passos no mundo da tecnologia e da programação.

As aulas terão início no dia 25 de abril, com encontros presenciais realizados aos sábados, das 9h às 12h. O curso é destinado a participantes com idade mínima de 14 anos e não exige conhecimento prévio.

As atividades acontecerão no Campus 1 da FESC, localizado na Rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery, em São Carlos. O período de matrículas segue aberto até o dia 17 de abril.

A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão digital e oferecer formação básica em lógica de programação utilizando a linguagem Python, uma das mais utilizadas atualmente nas áreas de tecnologia, ciência de dados e automação.

Os interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo, já que as vagas são limitadas.

Outras informações podem ser obtidas no site da Fundação (www.fesc.com.br), pelo aplicativo (fesc.app.br/vagas) ou pelos telefones (16) 3362-0580, 3362-0581 e 3362-0582.

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