FESC abre inscrições para curso gratuito de patchwork em parceria com o Senac

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), em parceria com o Senac, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Confeccionador de Patchwork. A iniciativa é voltada a pessoas interessadas em aprender técnicas de costura e desenvolver habilidades criativas com tecidos, unindo tradição artesanal à qualificação profissional.

Com carga horária de 160 horas, o curso será realizado no Campus 1 da FESC, localizado na Rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery, em São Carlos. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, com início previsto para o dia 7 de abril. As inscrições devem ser feitas presencialmente até 6 de abril.

Durante as aulas, os participantes terão contato com conteúdos que vão desde conceitos básicos até técnicas mais avançadas de patchwork, incluindo composição de cores, escolha de materiais, corte, montagem e acabamento. O curso também aborda noções de ergonomia, qualidade de vida e matemática aplicada à costura.

Para se inscrever, é necessário ter pelo menos 16 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental II, além de possuir experiência com máquina de costura e conhecimentos básicos de matemática.

O presidente da FESC, Eduardo Cotrim, destacou a importância da iniciativa. “O curso é mais uma ação que reforça o papel da FESC em oferecer oportunidades de capacitação gratuita e de qualidade. O patchwork, além de ser uma expressão artística, pode se transformar em fonte de renda e empreendedorismo. Queremos incentivar nossos alunos a desenvolverem suas habilidades e encontrarem novas possibilidades no mercado de trabalho”, afirmou.