FESC abre inscrições para curso gratuito de modelagem de vestuário pet

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), em parceria com o SENAC, está com inscrições abertas para o curso de modelagem de vestuário pet – roupas para cães e gatos. A formação é voltada para quem deseja se qualificar em um segmento que cresce de forma acelerada: o mercado de moda e acessórios para animais de estimação.

Gratuito, o curso tem como objetivo capacitar os participantes na criação e desenvolvimento de peças em tecido plano e malha, alinhadas às tendências atuais. O conteúdo programático abrange desde a pesquisa de mercado até a elaboração de protótipos, incluindo medidas específicas para cães e gatos, interpretação de fichas técnicas e criação de modelos exclusivos para o público pet.

A formação é destinada a pessoas com ensino fundamental completo, maiores de 16 anos, que tenham noções básicas de matemática e costura. As matrículas estarão abertas entre os dias 26 de fevereiro e 16 de março. As aulas terão início em 17 de março e serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h30, no Campus I da FESC, localizado na Vila Nery. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 15 vagas.

De acordo com o presidente da FESC, Eduardo Cotrim, a iniciativa amplia as oportunidades de qualificação profissional no município. “A parceria entre FESC e SENAC reforça a estratégia das instituições em ampliar a oferta de cursos de qualificação profissional, criando novas oportunidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho”, destacou.

Informações e inscrições

As inscrições podem ser feitas pelos sites www.fesc.com.br e fesc.app.br/vagas.

Campus I – Vila Nery

Rua São Sebastião, 2828

Telefones: (16) 3362-0580 / 3362-0581 / 3362-0582

Campus II – Vila Prado

Rua Itália, 756

Telefone: (16) 3375-3285

Leia Também